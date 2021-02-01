Медведев призвал администрацию и пользователей соцсетей быть взаимно вежливыми

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что администрация социальных сетей и сами пользователи должны быть взаимно вежливы. Такое мнение он высказал в интервью ряду российских СМИ, в том числе ТАСС, размышляя, как должно строиться регулирование в этой сфере.

"Здесь все должны быть обоюдно вежливы, взаимно вежливы, понимать, что и крупные компании влияют на людей, которые подписаны, но и люди, которые подписаны, так или иначе создают капитализацию, а стало быть - доходы этих крупных компаний", - сказал Медведев.

При этом он провел параллель с классическими, официально зарегистрированными средствами массовой информации. Он подчеркнул, что в любой стране, в том числе в США, СМИ работают на основании законов, посвященных средствам массовой информации.

"Это определяет границы того, что можно, а чего нельзя. Так в любой стране, в Соединенных Штатах Америки в том числе. Но если говорить о социальных сетях, то на них такого рода законодательство, в том числе и американское законодательство, их легендарные поправки, не распространяется. Они работают, по сути, по корпоративным законам, но при этом в орбиту их деятельности вовлечены десятки, сотни миллионов человек. Это как минимум наводит на размышление, а что будет дальше", - заключил Медведев.