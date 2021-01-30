В Архангельской области временно снизили плату за вывоз ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. /ТАСС/. Временный норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) установлен в Архангельской области. Для жильцов многоквартирных домов в городах с населением более 12 тыс. человек он составляет 2,38 куб. м в год на человека, сообщила пресс-служба администрации региона.

На 2020 год норматив составлял 2,77 куб. м, плата за вывоз отходов - 120 рублей.

"Установлен норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на переходный период. В соответствии с постановлением от 29 января 2021 года №1п размер норматива составил 2,38 кубических метра в год на одного человека для категории потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах в городских населенных пунктах с численностью населения более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Теперь, согласно нормативу и действующему тарифу 520,45 руб./куб. м, плата за транспортировку твердых коммунальных отходов составит 103,22 руб. с человека. В течение 2021 года будет произведен комплексный цикл замеров накопления ТКО.

При определении нового норматива накопления ТКО будут учтены данные об общем объеме образующихся отходов, использующихся контейнерных площадках. Новые нормативы накопления ТКО будут установлены в четвертом квартале 2021 года.