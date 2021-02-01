Медведев заявил, что будущее образования - в сочетании удаленки и очной формы обучения

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Элементы дистанционной формы обучения сохранятся и после возвращения очных занятий, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Да, конечно, нужно все-таки вернуть возможность очного образования и в школе, и в университетах, но удаленное образование отчасти сохранится, поскольку это удобно", - сказал он в интервью российским СМИ.

Медведев отметил, что у удаленного образования есть и плюсы, и минусы. Первые заключаются в том, что можно учиться даже в период пандемии. "Минусы тоже очевидны: далеко не все вещи, скажем по-честному, можно растолковать из компьютера, нужен прямой контакт между преподавателем и учеником или преподавателем и студентами в университете. Поэтому будущее образования, на мой взгляд, в сочетании удаленной системы образования и нормальной", - сказал зампред Совбеза России.

Медведев, в частности, обратил внимание, что вузам и бизнес-школам раньше было непросто заполучить хорошего иностранного профессора, однако сейчас "практически у всех выровнялись условия". "Светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и все это упростило общение и возможности по такого рода контактам", - отметил замглавы СБ РФ.