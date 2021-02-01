Медведев: борьба с пандемией может привести к прорыву в фармацевтике и других сферах

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Одним из результатов борьбы с пандемией может стать прорыв в фармацевтике и других сферах. Такое мнение выразил в интервью российским СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я абсолютно уверен, что в результате коллективной борьбы с пандемией нового коронавируса у человечества появится много новых лекарственных препаратов. Я даже допускаю, что будет совершен прорыв на каком-то направлении", - сказал он.

Как отметил Медведев, пандемия активизировала работу по целому ряду направлений. В связи с этим, считает он, прорыв может случиться не только в фармакологии, но и в сфере биотехнологий, кибербезопасности и по огромному числу других направлений.