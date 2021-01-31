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Пандемия COVID-19

Эксперт напомнила об отличиях симптомов COVID-19 и гриппа

Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева отметила, что клиническая картина вызываемого коронавирусом заболевания разнообразна и до конца не изучена
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева рассказала газете "Вечерняя Москва" об отличиях симптомов вызываемого коронавирусом заболевания от признаков гриппа.

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"У COVID-19 много разных форм. Но классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При COVID-19 она может держаться до 10-12 дней, и это считается легкой формой. <...> Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", - цитирует специалиста издание.

Кроме того, по словам Ярцевой, при коронавирусе, в отличие от гриппа, чаще всего не поражается горло. При этом иммунолог отметила, что клиническая картина COVID-19 разнообразна и до конца не изучена.

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