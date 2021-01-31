Под Волгоградом вырастили 10 "золотых" осетров для получения самой дорогой икры

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Медведицкого экспериментального рыборазводного завода в Волгоградской области вырастили 10 осетров - альбиносов с золотистым оттенком. Ориентировочно через 10 лет у них может появиться не обычная черная икра, а самая ценная и дорогая в мире - белая или золотая, рассказал ТАСС главный рыбовод завода Михаил Кирдеев.

"На заводе у нас из семи тысяч общего стада 10 осетров - альбиносы. Они не чисто белого цвета, а с желтым оттенком, золотистые, поэтому мы называем их "золотыми рыбками", - сказал Кирдеев.

Он уточнил, что рыбам по три года, весит каждая по 2 - 2,5 кг. В 10 - 15 лет они станут половозрелыми и очень вероятно, что у них появится самая ценная и дорогая в мире икра, которая не привычного черного, а белого или золотого цвета.

"У осетров-альбиносов отсутствует пигмент, связано это с генетическими нарушениями, в природе они практически не выживают. Но содержим мы своих "золотых рыбок" вместе с обычными осетрами, так у них больше шансов достичь половой зрелости. Что касается будущего наших альбиносов, оно во многом зависит от того, какая икра у них будет лет через десять. Одно дело, если обычная черная, тогда "золотые рыбки" могут уйти на продажу, а вот если белая или золотая - самая дорогая в мире - то оставим их для воспроизводства", - добавил главный рыбовод завода.

Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "Главрыбвод" расположен в Даниловском районе на севере Волгоградской области. Там в бассейнах и искусственных прудах выращивают осетровых, вырезуба, белого и черного амура, карпа, сазана, толстолобика. В естественную среду - реку Медведицу (приток Дона) - выпускается молодь толстолобика и сазана, а из осетровых только стерлядь донской популяции.

Разводят на заводе еще веслоноса, так называемого американского осетра, который в естественных условиях обитает только в Миссисипи и реках, впадающих в Мексиканский залив. Свое название он получил за длинный и напоминающий весло нос, который составляет около трети всей длины рыбы. В середине 1970-х годов веслонос был завезен в Россию, где его разводят в рыбоводных хозяйствах.