В музее в Красноярске нашли ранее неизвестную фотографию немецкого дирижабля над Диксоном

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Неизвестную ранее фотографию немецкого дирижабля "Граф Цеппелин", совершившего в 1931 году экспедицию над советской Арктикой, обнаружили в фондах Красноярского краеведческого музея. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС замдиректора музея Илья Куклинский.

"В фондах обнаружена ранее неизвестная фотография дирижабля "Граф Цеппелин" над островом Диксон (Красноярский край). Автор фотографии Николай Александрович Остроумов, он был участником нескольких экспедиций и, видимо, в 1931 году тоже был там в экспедиции. В 1933 году он продал в музей серию своих негативов из различных северных экспедиций и в том числе этот негатив", - сказал собеседник агентства.

На фотографии дирижабль пролетает над поселком Диксон, над знаменитой 107-метровой мачтой радиостанции Диксона.

В 1931 году в Арктику на борту "Графа Цеппелина" отправилась международная научная экспедиция. Дирижабль пролетел по маршруту Архангельск - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - Мыс Челюскин - Диксон - Новая Земля - Архангельск, произведя при этом подробную аэрофотосъемку.

По словам красноярского военного историка Алексея Елисеенко, большая часть материалов оказалась у германской стороны - советским ученым их тогда не передали. "Очевидно, что в будущем эти материалы пригодились и при планировании военных операций в Советской Арктике, в том числе рейдов нацистских подлодок к Енисею", - сообщил Елисеенко агентству.