"Россия - страна возможностей" запускает в Instagram серию эфиров "Выходные возможностей"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" в воскресенье запускает в Instagram серию познавательно-развлекательных прямых эфиров "Выходные возможностей". Темами эфиров в том числе станут творчество, спорт, психология, лидерство и образование, сообщает пресс-служба организации.

В организации отметили, что в 12:00 (мск) воскресенья начнется арт-класс о технике "коллаж" с художником Василием Куклевым (VasyaBasyo), в 13:00 - эфир о насмотренности в медиа и способах ее развития с руководителем медиаслужбы форума "Территория смыслов" Сергеем Никифоровым, а в 18:00 - арт-класс о лайфхаках для исполнителей с финалистом шоу "Голос" на Первом канале Василием Пасечником.

"К "Выходным возможностей" подключились и другие проекты платформы. Например, конкурс "Мастера гостеприимства" запустит серию мастер-классов "Путешествие выходного дня", а проект "Профстажировки 2.0" - "Субботы саморазвития", - отмечается в сообщении.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.