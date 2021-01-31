В Астраханской области возобновили работу фуд-корты, закрытые из-за пандемии

АСТРАХАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Фуд-корты в торговых центрах и театральные буфеты возобновили работу в Астраханской области в связи с низким уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

"Под пристальным контролем Роспотребнадзора мы можем постепенно снимать ограничения, наложенные из-за пандемии: приняли решение открыть фуд-корты и театральные буфеты. Музеи также смогут принимать организованные группы, но не более пяти человек", - написал глава региона.

Он добавил, что соответствующее постановление уже подписал. Согласно документу, оно вступает в силу с момента его подписания.

Как уточнил губернатор, в Астраханской области один из самых низких показателей в стране по заболеваемости коронавирусом, суточный прирост заразившихся ежедневно снижается. Кроме того, уже привились от коронавируса более 9 тыс. человек, еще 6 тыс. жителей записались на прививку, сообщил Бабушкин. Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 38%.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, выявлено 24 630 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии выздоровели 15 232 человека, 484 пациента умерли.