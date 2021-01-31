Глава ДНР объявил о начале вакцинации в республике

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в воскресенье о начале вакцинации после доставки из России нескольких тысяч доз препарата.

"С доставкой вакцины в ДНР по сути начинается вакцинация в республике", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН). "Доставлено несколько тысяч доз. Это партии, которые будут поступать на регулярной основе", - добавил глава ДНР.

Денис Пушилин указал, что уже определены первоочередные категории граждан для иммунизации: в их числе медработники, сотрудники сферы образования, социальные работники, сотрудники ведомств и служб, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей. Списки на вакцинацию уже составлены.

"В ближайшее время ждем следующие партии вакцины, рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным, и, конечно же, во главу угла мы ставим безопасность и здоровье наших граждан, - сказал глава ДНР. - Сама вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения республики. Мы благодарны Российской Федерации за то, что она поддерживает нас во всех направлениях", - сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что он сам также планирует пройти вакцинацию.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения ДНР, первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Донецк в воскресенье. Вакцинацию в ДНР планируют проводить на 32 пунктах. Они расположены в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.