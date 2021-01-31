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СМИ: компании ОАЭ создали альянс для равномерного распределения вакцины от COVID-19

Как сообщил телеканал Al Arabiya, альянс готов оказать поддержку в распределении 2 млрд доз вакцины развивающимися странами в 2021 году

ТАСС, 31 января. Несколько крупных компаний Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о формировании альянса для распределения и транспортировки вакцины от нового коронавируса в развивающиеся страны. Об этом в воскресенье сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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По его данным, создано партнерство компаний с целью "наиболее эффективного распределения вакцины от коронавируса".

Как сообщил телеканал Al Arabiya, указанный логистический альянс "готов оказать поддержку в равномерном распределении 2 млрд доз вакцины от коронавируса по морю, воздуху и по суше между развивающимися странами в 2021 году".

В альянс вошли компании Emirates skycargo, Dubai Airports, а также DP World.

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ОАЭ
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