Станцию метро "Площадь Восстания" в Петербурге закрыли из-за бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской линии в центре Санкт-Петербурга закрыта из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"В 11:32 станция "Площадь Восстания" закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда проследуют станции метро "Маяковская" на третьей ("зеленой") линии и "Площадь Восстания" на первой ("красной") ветке, закрытые для обязательной в таких случаях проверки, без остановки.