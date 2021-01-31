Общепиту Хабаровского края разрешили работать на час дольше

ТАСС, 31 января. Власти Хабаровского края с понедельника ослабляют противоэпидемический режим в регионе и разрешают предприятиям общепита работать на час дольше, возобновить работу детских комнат в торговых центрах и проводить межрегиональные и всероссийские спортивные мероприятия, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"С 1 февраля рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания будут работать на один час дольше. До 24:00. Эту просьбу на заседании оперативного штаба озвучивали представители предпринимательского сообщества. Кроме того, к обычному режиму работы возвращаются детские игровые комнаты, расположенные в том числе в торговых центрах. В регионе разрешено возобновить проведение межрегиональных, всероссийских и международных соревнований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования смогут посещать зрители при условии, что загрузка залов будет не более 50% от их максимальной вместимости. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее на этой неделе власти края разрешили высшим учебным заведениям вернуться к очной форме обучения с учетом ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. При этом в регионе сохраняются требования к соблюдению масочного режима, дезинфекции, социального дистанцирования.

Всего в Хабаровском крае развернуто 2 144 койки для больных с коронавирусом. На лечении в крае находятся 3 563 человека, в том числе 1 309 - стационарно, 2 254 - амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 43 951 случай заражения, 40 139 человек выздоровели. Это самые высокие показатели среди регионов Дальнего Востока.