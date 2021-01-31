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После несанкционированной акции во Владивостоке задержали около 100 человек

По информации департамента внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади города приняли участие более 50 человек

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 100 участников несанкционированной акции, которая прошла во Владивостоке в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.

"По информации департамента внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока приняло участие более 50 человек. На льду на Спортивной Набережной собралось около 150 человек, включая зрителей. Всего было задержано, предварительно, около 100 человек", - говорится в сообщении.

Пресс-служба УМВД России по региону в воскресенье распространила предупреждение о готовности полиции пресекать несанкционированные мероприятия.

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РоссияПриморский край
Пандемия COVID-19
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