Полиция задержала около 20 участников несанкционированной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полиция начала задерживать участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. На данный момент задержано около двух десятков человек, в том числе пришедшие с плакатами политического содержания, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции собрались на Пионерской площади у здания ТЮЗа. Жестких столкновений с полицией не происходит. ТАСС не располагает официальной информацией от правоохранителей о числе собравшихся и количестве задержанных.

Ограничения в центре

Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре города, в том числе общественного транспорта, запрещено. Также перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Укорочены маршруты общественного транспорта, следующего через эту территорию.

Станция метро "Чернышевская" Кировско-Выборгской ("красной") линии закрыта по техническим причинам, из-за бесхозного предмета закрыта на проверку станция метро "Площадь Восстания". Также закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект" Московско-Петроградской ("синей") ветки, вход и выход пассажиров осуществляется через станцию "Гостиный Двор".

В зоне ограничений оказался и Государственный Эрмитаж, который предупредил своих посетителей в социальных сетях, что в музей будут пропускать всех опаздывающих на свои сеансы, а те, кто не сможет попасть в Главный музейный комплекс и Главный штаб Государственного Эрмитажа, смогут посетить их по этим же билетам в другие дни.

Запрет массовых мероприятий

В Петербурге, согласно постановлению городского правительства по противодействию распространению коронавируса, до 15 мая действует требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек.

Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности. В полиции отметили, что любые попытки провести несогласованное массовое мероприятие в городе будут расцениваться как угроза общественному порядку и обещали пресекать такие действия.