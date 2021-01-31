Станции метро Петербурга "Пушкинская" и "Звенигородская" закрыли из-за бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станции метро "Пушкинская" Кировско-Выборгской ("красной") линии и "Звенигородская" Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") ветки метрополитена Санкт-Петербурга закрыты из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской подземки.

"В 12:49 станции "Пушкинская", "Звенигородская" закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станции без остановки", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты петербургского метрополитена обследуют станцию метро "Чернышевская" после падения четырех витражных конструкций вестибюля.

"В связи с падением четырех стекол витражных конструкций вестибюля станции метро "Чернышевская" для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, последствия случая оперативно устраняются. Причины падения конструкции расследуются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению вице-губернатора города Максима Соколова в ближайшие сутки специалисты метрополитена проведут обследования всех вестибюлей станций на предмет устойчивости витражных конструкций.

Как сообщили в городской подземке ранее, после обнаружения бесхозного предмета в воскресенье была закрыта станция метро "Площадь Восстания" первой линии в центре города. Поезда проследуют без остановки также станцию метро "Маяковская" на третьей ("зеленой") линии, которая соединена тоннельным переходом со станцией "Площадь Восстания".