Четвертую станцию метро в центре Петербурга закрыли из-за бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станцию метро "Гостиный двор" на третьей ("зеленой") линии метро в центре Санкт-Петербурга закрыли после обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"В 13:39 станция "Гостиный двор" закрыта на вход и выход в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию без остановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в воскресенье бесхозные предметы также были найдены на станциях метро "Площадь Восстания", "Пушкинская" Кировско-Выборгской ("красной") линии, "Звенигородская" Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") ветки метрополитена. Эти станции метро еще закрыты.