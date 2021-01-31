Гастротуризм сделают важной частью обновленного маршрута по Золотому кольцу

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Маршрут "Золотое кольцо 2.0" - обновленная версия знаменитого маршрута по старинным городам России Золотое кольцо - будет привлекать туристов необычными блюдами русской кухни. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

"Значительное место занимают элементы гастротуризма - тут и уха с треской, и сливочная перловая каша с сыром и утиными сердцами конфи, и вареники со сладким огурцом и брусничной сметаной, и многое другое. Предлагаются и авторские блюда "а-ля-рюс", и дегустация специалитетов - местного фермерского сыра, настоек на травах и ягодах. Я уверен, в таком туре каждый найдет для себя что-то интересное", - сказал Лысенко.

В 2021 году маршруту исполнилось 50 лет, первая поездка по Золотому кольцу состоялась в январе 1971 года. К 50-летию маршрута был создан проект "Золотое кольцо 2.0" - туристам предлагается поездка продолжительностью в четыре-пять дней, необычный взгляд на достопримечательности, культуру городов Золотого кольца. Планируется, что проект "Золотое кольцо 2.0" привлечет в города маршрута более молодую аудиторию, родителей с детьми, корпоративные группы.

"Мы видим современное "прочтение" легендарного маршрута, отвечающее требованиям времени. Помимо традиционных посещений знаковых для Золотого кольца мест в обновленном маршруте предусмотрены интерактивные моменты - мастер-классы, фотосессии, водные прогулки, сеансы виртуальной реальности", - добавил Лысенко.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.