Станцию метро "Звенигородская" в Петербурге открыли после проверки бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Звенигородская" Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") линии метрополитена Санкт-Петербурга открыта после проверки бесхозного предмета. Переход к станции "Пушкинская" закрыт, сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"В 13:53 станция "Звенигородская" открыта на вход, переход "Пушкинская" - "Звенигородская" закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье из-за обнаружения бесхозных предметов также были закрыты станции метро "Пушкинская", "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии, "Гостиный Двор" Невско-Василеостровской ("зеленой") ветки в центре города. Станции метро остаются закрытыми.