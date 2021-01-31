{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Станцию метро "Звенигородская" в Петербурге открыли после проверки бесхозного предмета

При этом переход "Пушкинская" - "Звенигородская" остается закрытым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Звенигородская" Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") линии метрополитена Санкт-Петербурга открыта после проверки бесхозного предмета. Переход к станции "Пушкинская" закрыт, сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"В 13:53 станция "Звенигородская" открыта на вход, переход "Пушкинская" - "Звенигородская" закрыт", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье из-за обнаружения бесхозных предметов также были закрыты станции метро "Пушкинская", "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии, "Гостиный Двор" Невско-Василеостровской ("зеленой") ветки в центре города. Станции метро остаются закрытыми.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Возле СИЗО "Матросская Тишина" задерживают участников незаконной акции
К изолятору направляется группа участников акции, которых ОМОН оттеснил с Русаковской улицы
Читать полностью