СМИ: тысячи человек участвуют в похоронах раввина в Иерусалиме

Радиостанция отмечает, что в Израиле с 8 января действует тотальный карантин и массовые собрания находятся под запретом. По информации Kan, полиция ведет переговоры с представителями общины "с целью уменьшить количество участников и сократить маршрут похорон".

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек присутствуют в воскресенье в Иерусалиме на похоронах одного из лидеров общины литовских хасидов раввина Мешулама Давида Соловейчика, умершего в ночь на 31 января в возрасте 99 лет. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Ожидается, что Кнессет (парламент Израиля) в воскресенье обсудит предложение кабмина об увеличении штрафов за нарушение направленных на предупреждение распространения коронавируса предписаний Минздрава, сообщает газета Yedioth Ahronoth. После этого, по данным издания, правительство еврейского государства проголосует за продление еще как минимум на неделю завершающегося в ночь на понедельник тотального карантина.

Израильтянам в рамках действующих ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 тыс. м от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей, закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом.

За нарушение предписаний Минздрава о максимальном удалении от дома в Израиле введен штраф в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей), такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски.