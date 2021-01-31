Заневский парк Петербурга реконструируют в "космическом" стиле в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Заневский парк в Красногвардейском районе Санкт Петербурга в 2021 году планируют благоустроить в "космическом" стиле. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Заневский парк в Красногвардейском районе Санкт Петербурга в 2021 году будет благоустроен и получит "космический" облик. Работы будут выполнены в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Проект разрабатывался с совместно с горожанами, была учтена сеть существующих пешеходных дорожек и транзитных маршрутов. Главная задача при благоустройстве парка - сохранение зеленого ландшафта. Также в благоустраиваемой зоне будет оборудовано новое освещение и установлены интерактивные качели. "Яркость света фонарей над ними будет прямо зависеть от амплитуды движения", - добавили в пресс-службе.

Заневский парк до 2007 года носил имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Поэтому основной идеей при проектировании благоустройства парка был выбран "космический" стиль. В комитете добавили, что в дизайне дорожек, детских площадок будут использованы темы движения планет, космических объектов и лунных пейзажей. На площадке для детей появятся батуты, скалодром и игровой комплекс в виде корабля "Восток".

Как ранее сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, всего в 2021 году в Петербурге планируется благоустроить 12 общественных пространств с учетом интересов жителей города. В их числе сквер "Осенний марафон" в Приморском районе, территории, прилегающие к пляжу Нижнего и Среднего Суздальских озер, Бестужевский сад, объекты в поселке Металлострой и Балтийский бульвар. Все новые объекты благоустройства будут создаваться с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Заневский парк - зеленая территория в Красногвардейском районе Петербурга в квартале Малой Охты. Парк расположен на набережной реки Невы, имеет площадь почти 9 га. С 1998 года парк носил имя Валентины Терешковой, в 2007 году правительство Петербурга присвоило ему название Заневского.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 года по 2024 годы. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.