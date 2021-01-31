Возле СИЗО "Матросская Тишина" задерживают участников незаконной акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы задерживают участников несогласованной акции рядом с СИЗО "Матросская Тишина", где содержится условно осужденный Алексей Навальный.

Как передает корреспондент ТАСС, проходы СИЗО сейчас блокированы, движение по улицам перекрыто специальной техникой. Полиция задерживает митингующих недалеко от следственного изолятора. Сейчас к СИЗО идет еще одна группа участников акции, которых ОМОН оттеснил с Русаковской улицы.

До этого митингующие попытались перекрыть Третье транспортное кольце и несколько других улиц по пути к СИЗО.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.