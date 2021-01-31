Участники несанкционированной акции в Петербурге продолжили ее у Заксобрания города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Участники проходящей в центре Санкт-Петербурга несанкционированной акции продолжили ее у здания Законодательного собрания города (Мариинского дворца) на Исаакиевской площади. Как передает с места корреспондент ТАСС, полиция вытесняет их от городского парламента и приступила к задержаниям.

Около 14:46 мск, по наблюдениям корреспондента ТАСС, в прилегающем к Мариинскому дворцу переулке Антоненко раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, однако информации о пострадавших и подробностей инцидента не поступало. Проход в переулок перекрыли сотрудники правопорядка.

Жестких столкновений с полицией не происходит.

Ограничения в центре

Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре Санкт-Петербурга, в том числе общественного транспорта, запрещено. Также перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Укорочены маршруты общественного транспорта, следующего через эту территорию.

В центре города закрыли несколько станций метро. Сейчас часть из них открыта, в том числе "Чернышевская" и "Пушкинская", остальные остаются закрытыми.

Запрет массовых мероприятий

В Санкт-Петербурге, согласно постановлению городского правительства по противодействию распространению коронавируса, до 15 мая действует требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности. В полиции отметили, что любые попытки провести несогласованное массовое мероприятие в городе будут расцениваться как угроза общественному порядку и обещали пресекать такие действия.