В Северной Осетии в 2021 году более 1 тыс. малоимущих жителей получат социальную поддержку

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. малоимущих жителей Северной Осетии в 2021 году получат социальную поддержку в рамках реализации программы "Борьба с бедностью". Об этом ТАСС сообщил в воскресенье министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.

"Программа "Борьба с бедностью" позволит заключить социальные контракты с малоимущими гражданами Северной Осетии. Всего в 2021 году планируется оказать поддержку более тысячи человек. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделен в общей сумме 151 млн рублей", - сказал министр.

При Минтруда Северной Осетии создана межведомственная рабочая группа, в которую входят представители республиканских министерств экономического развития, сельского хозяйства, комитета по занятости населения и администраций местного самоуправления районов республики.

"К концу 2020 года рабочая группа провела первичный предварительный отбор кандидатов, провела экспертную оценку бизнес-проектов; в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ была разработана необходимая нормативно-правовая документация. В связи с этим начальный этап значительно ускорился, удалось приступить к заключению контрактов с самого начала текущего года", - отметил Хубаев.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта будет направлена на содействие в поиске работы и трудоустройстве, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, увеличение количества самозанятых граждан и оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства. Проект по борьбе с бедностью запустили на территории Северной Осетии в 2019 году в Правобережном районе республики, с 2020 года географию проекта расширяют. С начала этого года заключено уже 113 контрактов.