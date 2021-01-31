Москалькова призвала реализовывать свои права законно и уважать права других граждан

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что люди должны реализовывать свои права и интересы в рамках закона, уважительно относиться к правам других граждан.

"Люди должны отстаивать свои права и реализовать свои конституционные права и интересы в рамках закона. Сегодня ковид, есть введение режима [мер, введенных для противодействия распространению коронавируса], и нужно уважать и права других людей, и законы", - заявила она ТАСС, комментируя проходящие 31 января в РФ несанкционированные акции.

Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека внимательно следит за ситуацией. "Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ на связи друг с другом и со мной. Они свою позицию тоже выразили, призывая людей уважительно относиться к закону, к правам других людей, и использовать те инструменты, которые предусмотрены сегодня законом", - сказала она.

Также омбудсмен подчеркнула, что у задержанных "есть свой комплекс прав, который должен соблюдаться органами государственной власти". "Это вторая сторона позиции, связанной с ситуациями и участием в публичных акциях. И в других ситуациях, в которые попадает человек, в том числе совершивший правонарушение и преступление, получает свой комплекс прав: право на защиту, право на то, чтобы сообщить родственникам о своем задержании, право на порядок и условия содержания под стражей, соответствующие законам. И это все должно быть тоже соблюдено неукоснительно", - добавила Москалькова.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.