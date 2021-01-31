Эксперт считает, что поведение полиции на несанкционированных акциях заслуживает уважения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Поведение сотрудников полиции и других правоохранительных органов России на несанкционированных акциях заслуживает уважения. Такое мнение высказал ТАСС почетный президент международной общественной организации "Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Если сравнивать, что творится за рубежом - Америка, Франция, Нидерланды, - как полиция разгоняет манифестации там, то, конечно, это не идет ни в какое сравнение. На сегодняшний момент коррекция нашей полиции заслуживает уважения, и надо признать, что они действуют совершенно адекватно", - сказал он.

Он также отметил, что полностью поддерживает правоохранительные органы в ряде случаев, в том числе с инцидентом в Москве, где уроженец Чечни подрался с правоохранителями. "Я поддерживаю полицию полностью, например, в случае с чеченским мальчиком, который вышел для того, чтобы просто подраться с полицией, действия полицейских были совершенно правомерны, он должен быть судим", - отметил Гончаров. Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января.

Кроме того, Гончаров назвал "маразмом" действия родителей, которые пришли на незаконные акции с детьми "чуть ли не на плечах".

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. После несогласованной акции 23 января в столице было возбуждено несколько уголовных дел. По данным московской полиции, в акции 31 января участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 150 человек.