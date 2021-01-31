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В большинстве городов северо-запада России несанкционированные акции прошли спокойно

По данным корреспондента ТАСС, в нескольких городах на акции пришли меньше участников, чем неделю назад
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального в Калининграде Александр Архипов/ТАСС
Описание
Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального в Калининграде
© Александр Архипов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа в воскресенье прошли в основном спокойно. В нескольких городах, по оценке корреспондента ТАСС, они собрали меньше участников, чем неделю назад.

Так, в Мурманске, где на центральную площадь Пяти Углов в прошлый раз вышли около 240 человек, на этот раз пришли 65 активистов - такие данные привели ТАСС в региональном управлении МВД. Полицейские задержали двух участников акции и журналиста, которого отпустили после проверки документов.

В Великом Новгороде активистам не удалось устроить централизованное шествие, и спустя час они стали расходиться. Полиция не стала никого задерживать.

На акции в Сыктывкаре, по наблюдению корреспондента ТАСС, полицейских и журналистов было больше, чем митингующих. Сотрудники Росгвардии просили прекратить нарушать закон, после чего провели несколько задержаний.

По несколько участников несогласованных мероприятий задержали в Архангельске и Калининграде, в Петрозаводске полицейские вытеснили собравшихся устроить несанкционированное шествие с места сбора, после чего многие отправились гулять по центру города без лозунгов и плакатов. Спокойно прошла акция в Пскове, где ее участники прошли по центральному Октябрьскому проспекту к площади Ленина.

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