В большинстве городов северо-запада России несанкционированные акции прошли спокойно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа в воскресенье прошли в основном спокойно. В нескольких городах, по оценке корреспондента ТАСС, они собрали меньше участников, чем неделю назад.

Так, в Мурманске, где на центральную площадь Пяти Углов в прошлый раз вышли около 240 человек, на этот раз пришли 65 активистов - такие данные привели ТАСС в региональном управлении МВД. Полицейские задержали двух участников акции и журналиста, которого отпустили после проверки документов.

В Великом Новгороде активистам не удалось устроить централизованное шествие, и спустя час они стали расходиться. Полиция не стала никого задерживать.

На акции в Сыктывкаре, по наблюдению корреспондента ТАСС, полицейских и журналистов было больше, чем митингующих. Сотрудники Росгвардии просили прекратить нарушать закон, после чего провели несколько задержаний.

По несколько участников несогласованных мероприятий задержали в Архангельске и Калининграде, в Петрозаводске полицейские вытеснили собравшихся устроить несанкционированное шествие с места сбора, после чего многие отправились гулять по центру города без лозунгов и плакатов. Спокойно прошла акция в Пскове, где ее участники прошли по центральному Октябрьскому проспекту к площади Ленина.