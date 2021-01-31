Пять станций метро в центре Петербурга открыли после проверки бесхозных предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пять станций метрополитена в центре Санкт-Петербурга - "Невский проспект", "Площадь Восстания", "Пушкинская", "Звенигородская", "Гостиный двор" - открыли после проверки бесхозных предметов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"С 17:30 станции "Невский проспект" (1 и 2) "Площадь Восстания" (1 и 2), "Пушкинская", "Звенигородская", "Гостиный двор" открыты, работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция метро "Чернышевская", которая также была закрыта днем, работает только на выход. На вход станция закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления.

Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, в воскресенье днем специалисты петербургского метрополитена начали обследовать станцию "Чернышевская" первой линии метро после падения четырех витражных конструкций вестибюля. Причины происшествия выясняются. По поручению вице-губернатора города Максима Соколова, сегодня также проводятся проверки всех вестибюлей станций на предмет устойчивости витражных конструкций.