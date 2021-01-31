В СПЧ призвали строго наказывать провокаторов и нападавших на полицию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе призвал строго наказывать провокаторов и участников несогласованных акций, которые нападали на полицию.

"Что касается случаев нападения на сотрудников правоохранительных органов, - это недопустимо и очень опасно <...> Поэтому здесь, конечно же, необходимо пресекать, выявлять провокаторов и нарушителей закона и строго их наказывать", - заявил он ТАСС в воскресенье.

"Мы с вами видим на примерах наших соседних стран, в том числе Украины, Белоруссии, к чему может привести подобное поведение. Особенно во время массовых беспорядков, когда не можешь объяснить что-то разумное отдельной личности, но эта личность, находясь в толпе, никогда тебя не услышит и будет действовать по законам толпы", - добавил член СПЧ.

Он добавил, что хочет предостеречь родителей, позволяющих своим детям ходить на несогласованные акции. "Я хочу предостеречь еще раз всех родителей, которые отпускают своих детей на эти акции. Вы поймите, что у подростков и детей всегда очень острое восприятие происходящего", - сказал он.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.