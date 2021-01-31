Эксперт: коронавирус выявили в сточных водах Иль-де-Франс, а также Марселя, Ниццы, Тулузы

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Следы коронавируса выявлены в водосточных трубах с технической водой в парижском регионе Иль-де-Франс, а также в Марселе, Ницце и Тулузе. Об этом в воскресенье сообщил французский вирусолог, профессор Сорбонны Венсан Марешаль, который также является соучредителем организации Obepine, занимающейся анализом сточных вод Франции.

При этом Марешаль отметил, что "результаты проведенных тестов показали, что в Иль-де-Франс присутствие вируса в сточных водах уменьшается, однако это не отменяет необходимости соблюдать осторожность". "Снижение показателей произошло, скорее всего, благодаря ограничительным мерам или просто потому, что все больше жителей парижского региона соблюдают санитарные правила", - сказал профессор в эфире радиостанции France Info.

"С другой стороны, если посмотреть на данные, которые поступают со станций, расположенных на юге Франции, то ситуация будет совсем другой", - подчеркнул Марешаль. "Сигналы, которые мы получаем из Марселя, Ниццы и Тулузы, указывают на то, что присутствие вируса там не просто велико, а еще и продолжает постепенно расти", - заявил профессор. Марешаль отметил, что "такая ситуация вызывает у специалистов большую тревогу".

Во Франции следы коронавируса впервые были обнаружены в сточных водах Парижа в апреле 2020 года. Тогда эксперты организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris заявили, что следы вируса найдены в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд. В качестве меры предосторожности влажная уборка улиц тогда была приостановлена.

Согласно последним данным Минздрава, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. 27 декабря во Франции началась кампания по вакцинации населения. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всем гражданам старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса во Франции привиты более 1,4 млн человек.