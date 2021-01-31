Петербург передал в Петрозаводск 17 троллейбусов к 100-летию Республики Карелия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Оператор наземного общественного электротранспорта в Санкт-Петербурге "Горэлектротранс" доставил в петрозаводское МУП "Городской транспорт" 17 троллейбусов к 100-летию Республики Карелия. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

"В Петрозаводск доставлены все 17 петербургских троллейбусов, - говорится в сообщении. - Передача троллейбусов стартовала в новогодние каникулы: первые две машины были отправлены в столицу Карелии 4 января с площадки на Сызранской улице".

Отмечается, что о безвозмездной передаче 17 петербургских троллейбусов, не востребованных в городских перевозках, договорились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник в конце прошлого года. Передача машин приурочена к 100-летию Республики Карелия, которое отмечалось в 2020 году.

Переданные машины - преимущественно модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011 разных годов выпуска. "Все они в хорошем техническом состоянии и могут эксплуатироваться на линии для перевозки пассажиров", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году ГУП "Горэлектротранс" в рамках масштабного обновления парка закупил 142 троллейбуса, 35 из которых - троллейбусы с увеличенным автономным ходом.