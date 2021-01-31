Российское движение школьников провело 31 января квесты и эфиры для миллионов учащихся

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) в воскресенье провело мероприятия в различных формах, включая квесты и турниры, участие в которых приняли около 10 тыс. человек; следили за ними более 5 млн. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Российское движение школьников на регулярной основе стало организовывать интересные масштабные онлайн-активности для российских школьников по выходным. В это воскресенье в них приняли участие около 10 000 человек, а количество просмотров активностей РДШ перевалило за пять миллионов", - говорится в сообщении.

Так, более тысячи школьников приняли участие в онлайн-квесте #ДомашкаРДШ. "В главной группе движения в социальной сети "ВКонтакте" каждый час, в период с 10:00 до 17:00 ребята получали креативное задание. Например, первым заданием была заводная зарядка: нужно сделать видео с комплексом упражнений под бодрую музыку", - пояснили в движении.

Кроме этого школьники "снимали видеообзоры фильмов и книг, перекладывали стихи известных поэтов на музыку, мастерили домики для домашних питомцев и вспоминали известных российских ученых, писателей и композиторов на каждую букву алфавита". Главным призом стали 10 годовых подписок на Музыку "ВКонтакте". Число просмотров постов, сделанных в рамках этого квеста, составило более 2,1 миллионов.

С 11:00 мск проходил эфир "Классного радио РДШ", посвященный легальным способам выражения гражданской позиции. "Слушателям рассказали о старте проекта "Академия гражданина", а среди гостей студии были телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки и член Общественной палаты РФ Мария Бутина", - уточнили в пресс-службе. Канделаки, в частности, в ходе эфира заметила, что в социальных сетях "в позитивной повестке распространяются призывы "пойти на тусовку", но не говорят о ее сути и о последствиях". Аудитория трансляции составила 25 тыс. человек.

Помимо этого школьники померились силами и в популярных компьютерных онлайн-играх в жанре "стрелялки". На пике эфира его смотрели более 2 900 человек, а в сумме трансляция набрала два миллиона просмотров.

Продуктивно проводить время

"Мы полностью понимаем усталость ребят от различных ограничений, поэтому РДШ хочется, чтобы у ребят была возможность интересно и продуктивно проводить выходные дни. В прошлые выходные наши догадки подтвердились, и мы приняли решение, что будем и впредь привлекать внимание ребят к нашим событиям онлайн - говорить о важных для них вещах, предлагать к просмотру увлекательные состязания киберспортивной лиги, играть в различные викторины и онлайн-квесты, а также, конечно, разыгрывать классные призы", - отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ.