Кузнецова: задержанных детей на несогласованных акциях меньше, чем неделю назад

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несанкционированных акциях, прошедших в воскресенье, меньше, чем неделю назад.

"В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы", - сообщила она в Facebook в воскресенье.

Кузнецова отметила, что региональные детские омбудсмены внимательно следили за происходящим на несогласованных акциях. "Снова коллеги, уполномоченные по правам ребенка и советы отцов, были рядом на тот случай, если детям потребуется помощь", - сказала уполномоченный.

Также омбудсмен призвала к активной работе с несовершеннолетними. "Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков", - заявила она. "А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети. Ради них самих и их будущего", - добавила Кузнецова

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.