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Кузнецова: задержанных детей на несогласованных акциях меньше, чем неделю назад

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что региональные детские омбудсмены внимательно следили за происходящим на несогласованных акциях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несанкционированных акциях, прошедших в воскресенье, меньше, чем неделю назад.

"В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы", - сообщила она в Facebook в воскресенье.

Кузнецова отметила, что региональные детские омбудсмены внимательно следили за происходящим на несогласованных акциях. "Снова коллеги, уполномоченные по правам ребенка и советы отцов, были рядом на тот случай, если детям потребуется помощь", - сказала уполномоченный.

Также омбудсмен призвала к активной работе с несовершеннолетними. "Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков", - заявила она. "А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети. Ради них самих и их будущего", - добавила Кузнецова

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Теги
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