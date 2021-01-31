В Петербурге на акции задержали подростка в форме, схожей с экипировкой силовика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полицейские Санкт-Петербурга задержали на несанкционированной акции в воскресенье подростка в форме, схожей с экипировкой силовика. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Задержан 16-летний подросток в форме, схожей с экипировкой сотрудника правоохранительных органов. По данным полиции, молодой человек планировал принять участие в провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что в отношении подростка составили протокол по части 5 статьи 20. 2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), который влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.