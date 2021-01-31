Глава исполкома ОНФ призвал решать проблемы России без потрясений для обычных людей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сравнил незаконные акции, прошедшие в воскресенье в РФ, с событиями столетней давности и призвал решать проблемы "без потрясений для обычных людей".

"Строители прекрасной России будущего сначала упражняются в публичном неуважении к президенту, потом настойчиво провоцируют ОМОН, а законно получив по шапке, просят дядюшку Сэма наказать всех, кто не дает им разгуляться, и публикуют санкционные списки", - приводится его мнение в официальном Telegram-канале ОНФ.

По мнению Кузнецова, организаторы таких акций "сами себя обманывают". "Неужели думаете, что такие просьбы бесплатные? Сто лет назад все это уже было. Когда целились во власть, а попали в страну", - заявил он, имея в виду революционные события 1917 года.

"Проблем у нас вагон. Только решать их надо самим. Без потрясений для обычных людей, живущих от Камчатки до Калининграда", - убежден глава исполкома ОНФ.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.