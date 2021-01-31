В Нидерландах откроют детские сады и начальные школы с 8 февраля

ГААГА, 31 января. /ТАСС/. Детские сады и начальные школы, закрытые в Нидерландах из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 февраля. Об этом сообщил в воскресенье исполняющий обязанности министра начального и среднего образования и по вопросам СМИ Ари Слоб.

"Соответствующее решение принято по итогам встречи кабинета министров, - приводит его слова Нидерландская телерадиовещательная корпорация. - Это хорошая новость для детей, родителей и учителей". Об открытии средних школ и вузов речи пока не идет.

Как подчеркнул и. о. министра, он понимает, что у некоторых людей такой шаг может вызвать обеспокоенность, поэтому власти примут ряд мер для обеспечения максимальной безопасности. Так, учителя будут регулярно тестироваться на коронавирус, в том числе с использованием экспресс-тестов. При выявлении заразившегося ребенка весь класс будет уходить на карантин на пять дней.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 970 тыс. человек. Свыше 13,8 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, приостановили работу тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения, а учебные заведения перешли на дистанционное обучение. С 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

В последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.