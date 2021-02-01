Фотохроника ТАСС отмечает 95-летие

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фотохроника ТАСС 1 февраля отмечает свой 95-летний юбилей. Уже на протяжении почти целого века фотослужба ведет летопись событий в России и за рубежом.

Сейчас редакция фотоинформации ТАСС выпускает свыше 600 эксклюзивных репортажных снимков и новостных видеоматериалов в сутки и имеет один из крупнейших в СНГ фотобанков: в нем содержится более 28 млн изображений. В центре внимания службы - освещение основных новостных событий в стране и мире, деятельности президента и правительства РФ, органов власти на местах, информационное сопровождение реализации Национальных проектов, съемки ключевых событий в политике, экономике, культуре, спорте и общественной жизни страны, а также чрезвычайных происшествий.

"Так же, как и все агентство, фотослужба ТАСС идет в ногу со временем, используя новые технологии и делая упор на мультиформатность. Сегодня фотохроника ТАСС - это уже не только фото-, но и видеоновости от корреспондентов в России и за рубежом. Используя в работе все самые современные технологии и средства связи, мы получаем снимки и видеосюжеты как от профессиональных фоторепортеров, так и от наших пишущих коллег - и эти материалы потом используют в своих публикациях тысячи наших клиентов", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Летопись России с начала ХХ века до наших дней

В разные годы в агентстве трудились выдающиеся мастера, чьи работы стали классикой советской и мировой фотожурналистики. В их числе - Евгений Халдей и Григорий Липскеров, Марк Редькин и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Наум Грановский, Николай Ситников и Лев Портер, отец и сын Леонид и Виктор Великжанины, Владимир Савостьянов и Валентин Мастюков, Валентин Черединцев и Семен Майстерман, Владимир Мусаэльян и другие талантливые фотожурналисты.

Их работы - это летопись нашей страны с начала ХХ века. Индустриализация и герои первых пятилеток, арктические экспедиции и спасение челюскинцев, строительство первого в СССР метро, Великая Отечественная война и Парад Победы на Красной площади, первый полет человека в космос, строительство Байкало-Амурской магистрали, Олимпиада-80, Афганистан и Чернобыль - фоторепортеры агентства были очевидцами крупнейших событий, произошедших за последние столетие.

Уникальный исторический фонд ТАСС, который насчитывает около 1 млн снимков с начала ХХ века, оцифрованных агентством в 2015-2016 годах, неоднократно становился основой для знаковых выставочных и издательских проектов. Некоторые из этих фотографий можно будет увидеть в ближайшие дни в витринах штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре. Здесь будут представлены не только архивные кадры, но и снимки, рассказывающие о важнейших событиях последних лет.

Фото- и видеоинформация ТАСС для всего мира

В 2020 году редакция фотоинформации ТАСС заявила о себе как о ключевом источнике видеоинформации о России для всего мира. С 1 июня видеосюжеты агентства начали публиковаться на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного диджитал-контента - платформе Reuters Connect. Благодаря сотрудничеству клиенты Reuters из 120 стран получили доступ к информации из Кремля, сюжетам о работе президента и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС из регионов страны и со всего мира.

"Фотослужба ТАСС - это без преувеличения уникальный творческий коллектив, который умеет работать в любых, даже самых сложных условиях. Это не только наши фотографы и операторы, но и выпускающие редакторы фото- и видеовыпуска, бильд-редакторы иновыпуска, переводчики и конечно наши аналитики-продюсеры. Работы наших фоторепортеров регулярно публикуются в ведущих изданиях страны и мира, признаются лучшими снимками дня по версии различных изданий. Наши корреспонденты неоднократно становились лауреатами престижных профессиональных премий", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

В разгар пандемии корреспонденты фотослужбы ТАСС были в числе первых, кто начал работать в "красных зонах" больниц. А в октябре прошлого года агентство запустило международный фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, посвященный преодолению эпидемии коронавируса и подчеркивающий важность освещения этой темы фоторепортерами со всего мира. На текущий момент для участия в нем свои работы прислали журналисты из 80 стран. Имена победителей будут названы 11 марта 2021 года - ровно через год после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.