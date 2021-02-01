В Азербайджане после смягчения карантина открываются рестораны и кафе

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Рестораны и кафе откроются в понедельник в Азербайджане в рамках третьего этапа смягчения особого карантинного режима, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. После полуторамесячного перерыва заведения общественного питания вновь могут обслуживать посетителей в своих помещениях, а не только через сервисы доставки. Согласно решению правительства, им разрешено работать с 06:00 (05:00 мск) до полуночи (23:00 мск).

При этом ресторанам, кафе и чайным предписано строго придерживаться санитарных норм: расстояние между столами должно быть не меньше двух метров, ношение защитных масок для персонала обязательно, посетители же могут их снять, только сев за свой столик.

Снова в школу

С понедельника также возобновляются очные занятия в учебных заведениях, которые с середины октября прошлого года переведены на дистанционное обучение. Первыми за парты сядут учащиеся начальных классов и групп дошкольной подготовки. Чтобы уменьшить риски заражения, учебная неделя в больших городах будет не пятидневной, как обычно, а трехдневной. В последующие две недели планируется возобновить занятия в 5-9 классах, а также в профессионально-технических учебных заведениях и вузах. В то же время в министерстве образования республики не исключили, что в случае ухудшения к тому времени эпидемической ситуации учащиеся средних классов, студенты профтехучилищ и вузов останутся на дистанционном обучении.

Смягчение карантина и вакцинация

Правительство Азербайджана c 18 января пошло на смягчение карантина с учетом значительного улучшения эпидемической ситуации в республике. Если в первой половине декабря прошлого года, когда по всей стране в третий раз с начала пандемии был ужесточен карантинный режим, так как в сутки в среднем фиксировалось до 4 тыс. случаев заражения коронавирусом, то две последние недели этот показатель колеблется в пределах 200-300. На первом этапе смягчения карантинных мер в 17 крупных городах и районах республики, включая Баку, была отменена система СМС-разрешений на выход из дома. На втором этапе, с 25 января, открылись непродовольственные магазины, за исключением крупных торговых центров, парикмахерские, музеи и выставочные залы, а также возобновились междугородные перевозки.

С 18 января в стране началась вакцинация. Для иммунизации, которая на первом этапе охватывает медицинских работников, лиц старше 65 лет и сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к противоэпидемическим мерам, выбрана вакцина CoronaVac, разработанная китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech. С ней заключен контракт на поставку 4 млн доз вакцины. По данным правительственных источников, в начале апреля в страну будут доставлены еще 2 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Отмечается, что это будет вакцина, рекомендованная ВОЗ, но какая именно, пока неизвестно. Согласно информации пресс-службы кабмина в конце минувшей недели, вакцинацию в стране прошли уже около 50 тыс. человек, в основном медработники.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, всего с начала пандемии в Азербайджане инфицировано 230 219 человек, выздоровели 223 215 пациентов (97% заболевших), умерли 3 132.