Закрывавшиеся из-за пандемии магазины в торговых центрах и музеи открываются в Польше

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Польши решило смягчить действующий в республике режим ограничений для противодействия распространению коронавируса. С понедельника в стране возобновляют работу магазины в торговых центрах, музеи и художественные галереи.

"Это осторожный шаг, который мы делаем, чтобы сделать возможным постепенное возвращение к нормальной жизни", - указал на последней пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. По его словам, музеи и магазины будут работать с соблюдением усиленных санитарных мер.

Одновременно в Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. В соответствии с последним решением польского правительства, в стране останутся закрытыми театры и кинотеатры, спортивные комплексы, гостиницы, горнолыжные склоны. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено.

Образование

1 сентября все польские школы начали работу в нормальном режиме. Постепенно, по мере появления случаев заражения, отдельные образовательные учреждения переводились на полностью удаленный или смешанный режим работы. Большинство польских школьников перешли на полностью дистанционное обучение из-за пандемии 26 октября. Учиться очно продолжали только младшие школьники, но в середине ноября и они перешли на удаленку.

Две недели назад начальная школа возобновила нормальную работу с соблюдением санитарных мер безопасности. Для этой категории школьников стационарно работают более 14 тыс. школ. В нормальном режиме также функционируют польские детские сады - более 15 тыс. учреждений. Помимо этого, учителя могут организовывать консультации для учеников выпускных классов в малых группах не более пяти человек. На территории школ разрешено также проводить практические и спортивные занятия, конкурсы и олимпиады.

Власти Польши предоставляют учителям возможность проходить бесплатное тестирование на коронавирус.

Протесты предпринимателей

На фоне продления карантина недовольство активно высказывают польские предприниматели, которым пришлось приостановить или значительно ограничить свою деятельность. Некоторые из них вопреки запрету властей уже возобновили или планируют возобновить работу своих ресторанов, гостиниц, спорткомплексов и других закрытых из-за эпидемии коронавируса объектов, чтобы спасти их от банкротства.

Власти Польши, в свою очередь, предупреждают, что будут тщательно контролировать соблюдение антикоронавирусных запретов, наказывая штрафами нарушителей. Сообщается, что нарушители также будут лишены государственной поддержки. Правительство утверждает, что принимает меры для поддержки предпринимателей и просит их проявить ответственность.

Пересечение границы

С 15 марта из-за коронавируса Польша закрыла возможность въезда в страну извне ЕС без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

В текущий период все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны проходить 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов. Раньше в такой карантин отправлялись только прибывающие из третьих стран. Приезжающих из государств ЕС после открытия границ в июне это не касалось.

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.

Избежать карантина можно также при предоставлении на границе справки на польском или английском языке об отрицательном тесте на коронавирус.

Вакцинация

Процесс вакцинации начался в Польше 27 декабря 2020 года. За месяц в страну поступило более 1,2 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna. В последние дни темпы поставок значительно снизились. 18 января Польша получила урезанную партию вакцин - 176 тыс. доз вместо 360 тыс. доз, получаемых ранее. В ближайшие дни ожидается поступление ограниченных партий. Кроме этого, запланированная на 26 января поставка вакцин Moderna была отменена.

До конца первого квартала текущего года власти республики рассчитывают привить 3,1 млн человек. В первую очередь в Польше вакцинировали медиков. Сейчас наступила очередь пожилых людей старше 70 лет. После планируется прививать военных и учителей, но до конца марта все доступные вакцины уже распределены. Темпы вакцинации сдерживают ограниченные объемы поставок вакцин от производителей.

Депутаты польского парламента выступают за то, чтобы власти республики начали переговоры с производителями вакцин от коронавируса, минуя европейский механизм совместных закупок. Как указывают польские власти, эта возможность анализируется, но никаких решений пока не принято.

Всего республика заказала 85 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей, которых хватит, чтобы привить 50 млн человек (одна из вакцин делается один раз), что на порядок больше численности населения Польши, составляющей 38 млн человек.

Статистика

Ситуация с распространением коронавируса в Польше в последние дни стабилизировалась. Суточный прирост не превышает 7-8 тыс. новых случаев в день. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1,5 млн человек, умерли 37 тыс., выздоровели 1,2 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус.

В польских больницах сейчас размещены около 13,3 тыс. пациентов с коронавирусом, 1 388 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 162 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеется 29 тыс. коек для ковидных больных и 2,8 тыс. аппаратов ИВЛ.