Исследование: за последнее десятилетие охват молодежи высшим образованием в РФ снизился

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Высшим образованием в России в 2019 году было охвачено 30% людей в возрасте 17-25 лет, при этом с 2010 года данный показатель снизился на 3%. Такие выводы следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС мониторинга "Региональная дифференциация доступности высшего образования", проведенного центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ.

По данным исследования, в 2010 году охват молодежи высшим образованием в России составлял 33%, уже в следующем году началось снижение, в период с 2010 года до 2019 года показатель снизился на 3%.

"Благодаря законодательно закрепленной норме удалось сохранить обеспеченность бюджетными местами в вузах. В то время как снижение общих показателей охвата за последнее десятилетие было обусловлено, в первую очередь, сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования", - говорится в материалах.

Отмечается, что охват программами высшего образования по субъектам РФ неоднороден, показатель варьируется от 1% в Ямало-Ненецком автономном округе до 58% в Томской области. Территориальная близость вуза является важным фактором выбора дальнейшей образовательной траектории, указывают исследователи, и чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор.

В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, Республику Карелию - доля заочных программ сократилась в диапазоне 18,5-28,6 процентных пункта. В ЯНАО и на Чукотке охват молодежи высшим образованием не превышает 5%, в Ненецком автономном округе последние филиалы вузов закрылись в 2017 году. "Закрытие заочных программ несет в себе риски снижения доступности образования для работающего населения, по определению в большей степени связанного с местом расположения работы", - предостерегают авторы исследования.

Усиление позиций

Некоторые субъекты РФ усилили позиции на рынке высшего образования, отмечается в материалах. Так, в пятой части субъектов охват превышает среднерегиональный уровень, примерно треть (30-33%) молодежи получает высшее образование. Выделяются крупные университетские центры, Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва - лидеры по показателю охвата: в этих регионах больше половины населения в возрасте 17-25 лет имеет доступ к обучению в высших учебных заведениях. Расширение охвата высшим образованием отмечается, в основном, в крупных университетских центрах, например, в Томской области, в Татарстане.

ЕГЭ и мобильность

После введения ЕГЭ у выпускников школ хотя и появилось больше возможностей поступить в ведущие вузы за пределами домашнего региона, сам уровень мобильности остается сравнительно невысоким.

"Примерно 70% поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу. Вместе с тем, уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов. Москва все так же привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт Петербург увеличил свою долю с 6 до 7%. Доли остальных регионов составляют от 1 до 3%. Крупные региональные университетские центры концентрируют в себе и качество высшего образования, привлекая наиболее подготовленных абитуриентов", - отмечается в материалах.

Группа риска

Исследователи ВШЭ внесли семь субъектов РФ в группу риска доступности высшего образования. К этим регионам относятся Камчатский край, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкария.

Охват высшим образованием в представленных регионах не превышает 20%, затраты на него высоки - индекс финансово-ресурсной доступности превышает 60%, предложение качественного высшего образования отсутствует, доля отличников низка.

О стоимости высшего образования

Стоимость высшего образования относительно среднедушевого дохода значительно варьируется по регионам, а в среднем по России составляет 40%. Несмотря на сравнительно высокий охват стипендиальным обеспечением в России, в среднем стипендиальные выплаты в расчете на студента составляют не более 40% от регионального прожиточного минимума. В очень малом числе регионов государственная стипендиальная поддержка позволяет в сравнительно меньшей степени обращаться к сторонним источникам дохода: примерно половину прожиточного минимума за счет стипендии можно покрыть в Мурманской области, Мордовии, Башкирии и Карелии.

Россия находится на среднем среди стран ОЭСР уровне доступности высшего образования. Показатели охвата взрослого населения сравнимы с Норвегией и опережают многие европейские страны, например, Германию и Францию.

"Сравнительно высокий уровень охвата высшим образованием поддерживается конституционной нормой, но как количество, так и качество высшего образования распределено неравномерно в разрезе территорий страны", - заключают авторы исследования.

О мониторинге

Мониторинг посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в России в ее региональном измерении и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта. Уточняется, что специалисты анализировали данные, которые охватывают период с 2012 года по 2019 год.