На Чукотке прогнозируется ураганный ветер до 42 м/с

ТАСС, 1 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в Анадыре и Анадырском муниципальном районе - синоптики прогнозируют в понедельник на Чукотке ветер до 42 м/с. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Чукотскому АО.

"По данным Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в городском округе Анадырь и Анадырском районе с 21:00 31 января с сохранением на двое суток ожидаются порывы ветра до 25-30 м/с в континентальной части, на побережье и в Анадыре до 37-42 м/ с", - говорится в сообщении.

Внутриокружное авиасообщение на полуострове практически полностью приостановлено по метеоусловиям.