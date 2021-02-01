На Сахалине начались проверки после конфликта водителя маршрутки со школьником

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Прокуратура, следователи, мэрия Южно-Сахалинска и правительство Сахалинской области организовали проверку информации о конфликте между водителем маршрутного автобуса и школьником. Об этом в понедельник сообщили пресс-службы правоохранительных органов и властей региона.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись эпизода, сделанная на телефон одной женщиной на автобусной остановке. На записи видно, как водитель маршрутки хватает мальчика за ноги и выкидывает из транспортного средства.

"В ходе проведения доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям участвующих лиц, а также приняты меры профилактического характера", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области. В прокуратуре региона журналистам рассказали, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также потребовал провести проверку. "Такое обращение с ребенком, чем бы оно ни было продиктовано, недопустимо", - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что, по предварительным данным, у школьника не сработал проездной билет. В настоящее время водитель снят с линии, он дает объяснения.

Частный перевозчик, которому принадлежит транспортное средство, обслуживает муниципальные маршруты давно. Сам водитель ранее не имел нареканий. В связи со случившимся поднят вопрос о расторжении с ним трудового договора.