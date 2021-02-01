Эксперт: мутировавшие штаммы не представляют опасности для переболевших коронавирусом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Переболевшим коронавирусом не грозит заражение его "южноафриканским" или "японским" штаммами. Об этом в понедельник в интервью газете " Известия " сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Большинство мутаций нейтральные, и в России их уже обнаружено к настоящему моменту более 1,5 тыс. <...> Переболевшему человеку с крепким иммунитетом уже не страшны "южноафриканский", "японский", "бразильский" штаммы. Если появится новое антигенное представительство или новый серотип вируса, изменится вакцина, и об этом все будут оповещены", - объяснил эксперт.

В случае вакцинации от коронавируса иммунный ответ у человека сохраняется на протяжении 6-7 месяцев, добавил Горелов. "Если изменится штаммовый состав, осенью он будет уточнен так же, как и для гриппа. Оперативно населению сообщат, что нужно идти вакцинироваться заново", - уточнил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 102,5 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 850 439 случаев заражения, выздоровели 3 300 004 человека, умерли 73 182. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.