Глава ВЦИОМ: россияне в основном ищут в православии патриотическую идентификацию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Разрыв между количеством считающих себя православными и называющих себя воцерковленными россиян указывает на то, что соотечественники ищут в православной вере патриотическую идентификацию, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Таким мнением он поделился в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

"Есть вот этот разрыв - православными себя называют более 70% граждан, а воцерковленными - восемь. И он всего скорее указывает на то, что люди ищут в церкви не столько религиозной жизни, сколько патриотической идентификации", - сообщил социолог.

По словам Федорова, помимо россиян, которые живут глубокой церковной жизнью, в храмах немало "захожан", воспринимающих православие как важный аспект национального единства. По его словам, в этом может быть, был главный секрет взрывного роста популярности православной идентификации. "Было такое ощущение, что все, кто вчера называл себя атеистами, назвались православными. И более глубокое исследование такой православности неожиданно выявляло, что ее носители не верят в загробную жизнь, не читают православных книг, не причастны к таинствам церкви", - добавил он.

При этом, подчеркнул глава ВЦИОМ, в настоящее время заметно, что пик доверия к церковным институтам, как и пик внимания к ним, пройден, "обвала и падения нет, но некоторое снижение внимания и интереса мы фиксируем", что связано с конфликтами из-за строительства храмов, высказываний отдельных священников или определенных законодательных инициатив.

"Похоже, что церковь утратила положение "над схваткой" и вместо роли морального авторитета, с которым все соглашаются, стала одной из сторон конфликта. А конфликты по всем бьют, в том числе и по церкви. Эти конфликты происходят в больших городах - многонаселенных, разнообразных, высокомодернизированных, столичных - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург", - сказал Федоров.