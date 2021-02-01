В Амурской области отмечается снижение случаев заболевания ОРВИ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты отмечают снижение заболеваемости ОРВИ в Амурской области. Показатели ниже недельного эпидемического порога на 36,6%, сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на четвертой неделе зарегистрировано 2 480 случаев [ОРВИ], показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 36,6%", - говорится в сообщении.

Больше половины - 53% заболевших - дети.

"Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионе зафиксировано и снижение случаев заражения новой коронавирусной инфекцией - показатель суточного темпа прироста, начиная с ноября, составляет 0,5%. В Амурской области выявлено 19 482 случая заражения, 140 человек умерли.