В Приморье снежный покров превысил норму в несколько раз

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Уровень снежного покрова в некоторых районах Приморского края после прошедших в регионе сильных снегопадов превышает норму в несколько раз, сообщил в понедельник Приморский гидрометцентр.

"По данным маршрутной снегомерной съемки от 31 января, снежный покров на большей территории края залегает высотой 25-55 см, в южных, юго-западных и юго-восточных районах - 13-24 см. Такая высота снежного покрова преимущественно превышает норму в 1,3-2,1 раза, в западных районах (на приграничной территории) в 2,4-3,8 раза. И только на отдельных участках в юго-восточных районах края и на самом севере Приморья высота снега близка к норме", - говорится в сообщении.

Кроме того, уровень воды большинства рек в конце января был преимущественно выше средних многолетних значений до 0,5 м. И только уровень отдельных рек южных, юго-восточных и восточных районов близок к средним многолетним значениям и несколько ниже их.

С середины января в Приморском крае прошло три снегопада, два из которых принесли по несколько месячных норм осадков. Последний из них, 28 января, существенно осложнил дорожную ситуация во Владивостоке, где было ограничено движение большегрузов, отменены 43 междугородных автобуса, а родителям рекомендовали не отводить детей в сады и школы.