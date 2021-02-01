Правозащитник предложил разделить работающие и неработающие отряды заключенных колоний

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Отделить друг от друга работающие отряды от отрядов, в которых заключенные не заняты на производстве, предлагает Общественный представитель по вопросам соблюдения прав предпринимателей, в отношении которых избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы, а также предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы Юрий Осипенко.

"С моей точки зрения, рабочие отряды должны быть отделены от нерабочих. Сейчас же зачастую работающий заключенный находится в худшем положении, чем не работающий. У "работяги" МРОТ - 12 тыс. 500 рублей. С него удерживают за питание, форму, белье, а также на компенсацию ущерба потерпевшим. В итоге бывает, что на руки он получает 200 рублей. А те, кто не ходит на работу - с них ничего не удерживают, так как удерживать нечего. И у человека пропадает мотивация для работы", - сказал он.

По словам правозащитника, работающие заключенные должны содержаться в лучших условиях: они приносят доход колонии, а значит государству и обществу, а также делают существенные шаги к исправлению. "Им можно давать некие поощрения: книги, телевизоры, нормальные кровати, кухни и душевые в барак, например. А те, кто не работают, должны получать лишь предусмотренный законом минимум. То есть у человека должна быть мотивация работать в колонии", - отметил Осипенко.