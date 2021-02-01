Начался прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2021 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Фонд президентских грантов начал прием заявок на второй конкурс 2021 года. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба фонда.

"Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих инициатив. Подать свой проект можно до 23:30 мск 15 марта", - говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что заявку лучше отправить до 5 марта. "Тогда у заявителя будет время и возможность исправить технические ошибки. Фонд проверяет поданные заявки на соответствие требованиям положения о конкурсе в течение пяти рабочих дней", - уточняется в пресс-релизе.

По данным организаторов конкурса, итоги будут подведены в июне, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет уже с 1 июля. "По результатам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей", - сообщили в фонде.

Итоги первого конкурса 2021 года были подведены в середине января. Победителями стали 2 тыс. проектов, которым выделено около 4,2 млрд рублей.