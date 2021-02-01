Эксперт заявил, что КНР ведет себя открыто, предоставляет данные специалистам ВОЗ в Ухане

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайская сторона ведет себя открыто, предоставляет данные, удовлетворяет запросы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящейся в Ухане с целью изучения происхождения коронавируса нового типа. Об этом заявил ТАСС член делегации ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

"Для исследовательской деятельности [китайская сторона] не создает никаких препятствий", - сказал он. "Так было с самого начала: китайская сторона ведет себя максимально открыто, предоставляет данные, удовлетворяет запросы, участвует в дискуссиях. Ничего плохого по этому поводу я сказать не могу", - добавил Дедков.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января, после приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года ВОЗ признала ее пандемией.