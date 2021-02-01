Эксперт: ВОЗ направит новые миссии экспертов в Китай для поиска следов коронавируса

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в будущем планирует новые визиты экспертов в Китай для изучения происхождения коронавируса нового типа. Об этом заявил ТАСС член находящейся в Ухане миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

"[Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай] - это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над "и", - сказал он.

"На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты", - продолжил Дедков. "Сейчас наша задача - просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее", - резюмировал он.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После прибытия они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".